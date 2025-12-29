El Parlament publica los programas electorales de los partidos con representación desde 1980

El Parlament publica los programas electorales de los partidos que han obtenido representación desde 1980 - PARLAMENT DE CATALUNYA

BARCELONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La biblioteca del Parlament de Catalunya ha publicado los 108 programas electorales de los partidos políticos que han obtenido representación en la cámara en las 14 elecciones celebradas desde 1980.

Las publicaciones están disponibles en formato digital y con acceso libre en la Memòria Digital de Catalunya, ha informado el Parlament este lunes en un comunicado.

El conjunto de programas electorales es una colección especial de la biblioteca del Parlament y se ha creado a partir de las donaciones de los grupos parlamentarios, tanto en papel como en formato digital.

Se trata de la cuarta colección especial de la biblioteca que se puede consultar en abierto, sumándose a las dos del fondo Josep Fornas y a un catálogo de libros sobre parlamentarismo e historia de Catalunya entre los siglos XIX y XX, todas ellas disponibles en la Memòria Digital de Catalunya.

La nueva colección se publica coincidiendo con el 40 aniversario de la biblioteca, que se celebra con una exposición conmemorativa.