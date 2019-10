El Parlament rechaza instar al Govern a descartar la promoción y justificación de paros

Publicado 10/10/2019 18:09:29 CET

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha rechazado este jueves parte de una moción de Cs que pedía instar al Govern a no promover ni justificar paros "que comportan actos incívicos", velando por la libre circulación y respetando el derecho de huelga y la libertad de movimiento, algo que han apoyado Cs, PSC-Units y PP pero han rechazado JxCat, ERC, comuns y CUP.

Tampoco ha prosperado un punto de la misma moción para pedir al Govern que su presidente, Quim Torra, realizara una declaración pública e institucional "de rechazo a las campañas de boicot a las empresas y agentes económicos catalanes a los que determinadas organizaciones han colgado la etiqueta de desafectos al régimen", con los mismos votos pero la abstención de los comuns.

Cs también planteaba otras propuestas rechazadas por el pleno, como generar confianza en agentes económicos garantizando la seguridad jurídica desde el respeto del "marco constitucional, estatutario y europeo", y encargar una auditoría externa sobre el coste y eficacia de la estructura de la administración, así como crear una comisión para detectar duplicidades.

Sí ha prosperado pedir al Govern presentar unos Presupuestos que incrementen los fondos destinados a salud, educación y bienestar social; elaborar una propuesta en seis meses para mejorar la eficiencia de la administración, y someter a evaluación la eficacia de los tributos propios, entre otras propuestas.

APOYOS Y CRÍTICAS

El diputado de Cs José María Cano ha acusado al Govern de generar inseguridad jurídica y ha pedido buscar la estabilidad, algo a lo que se comprometió Lorena Roldán (Cs) en la moción de censura del lunes, que se rechazó, y ha insistido en sus críticas al PSC por haberse abstenido: "Demostraron que quieren seguir siendo parte del problema".

Desde el PSC-Units, Alícia Romero ha criticado que, pese a ser una moción sobre economía, Cano no haya calculado que la moción de censura no hubiera prosperado aunque los socialistas la hubieran apoyado, "porque los números del lunes no daban", al igual que tampoco dan para aumentar el gasto social eliminando impuestos, como dice que quiere Cs.

El diputado de los comuns David Cid ha coincidido en señalar que los números de Cs no cuadran, algo que también ha destacado en su intervención la 'cupaire' Maria Sirvent, que ha acusado a Cs de formar parte de una "operación de Estado" contra el derecho de autodeterminación, porque éste hace temblar el régimen del 78, según ella.

Raquel Sans (ERC) ha asegurado que sólo con un Estado propio se podrá garantizar un Estado de bienestar justo, y Jordi Munell (JxCat) ha dicho que Cs pide al Govern que se comporte como un ejecutivo con capacidades plenas pero a la vez quiere centralizar competencias, tras lo que Santi Rodríguez (PP) ha avisado de que las declaraciones del Govern "no contribuyen en nada a garantizar la seguridad jurídica".