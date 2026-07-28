El Parlament rechaza modificar el calendario de plenos para que Illa comparezca por el error de Pisa

El president de la Generalitat, Salvador Illa (2i) y el nuevo conseller de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno (2d), durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 22 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlament ha rechazado este martes modificar el calendario de plenos para que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comparezca en la Cámara tras el error en las pruebas Pisa 2025.

Según han explicado fuentes parlamentarias, esta petición no ha reunido los apoyos suficientes, aunque diversos grupos han pedido la comparecencia del presidente, por lo que la primera Junta de Portavoces del nuevo curso, prevista para el 9 de septiembre, podría modificar el calendario.

Junts ha pedido que Illa compareciera este viernes, mientras que otros grupos como ERC y los Comuns también han pedido la comparecencia, pero de cara a septiembre.