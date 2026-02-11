El Parlament sigue la tramitación de la proposición de ley sobre la singularidad de Aran (Lleida)

Votación en el hemiciclo durante una sesión del pleno en el Parlament, a 29 de enero de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este miércoles continuar con la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de reconocimiento de la singularidad de Aran (Lleida), con los votos a favor de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP-- grupos proponentes de la iniciativa-- y los de AC; los votos en contra de Vox y la abstención del PP.

Tras la aprobación de la tramitación por lectura única en el pleno, se abre un plazo para que los grupos puedan presentar enmiendas a la totalidad o al articulado de la iniciativa, y la Cámara ya podría celebrar el debate final en una próxima sesión parlamentaria.

La proposición de ley modifica el texto de la Ley municipal y de régimen local de Catalunya, añadiendo una disposición adicional que establece que la legislación local solo se aplicará a Aran y a su Consell General en ausencia de regulación específica y "siempre respetando su posición singular".

El objetivo es "garantizar que el reconocimiento legal de la singularidad de Aran no quede meramente declarativo, sino que tenga una aplicación práctica y efectiva dentro del marco normativo catalán".

Así, el texto defiende la consolidación del autogobierno de Aran y "el fortalecimiento de su personalidad institucional propia".