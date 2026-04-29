El Parlament sigue la tramitación de la propuesta para proteger la salud mental infantil y juvenil

Diputados durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya, a 29 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este miércoles seguir con la tramitación de la proposición de ley de protección y promoción de la salud mental infantil y juvenil en Catalunya, presentada por Junts, al no haber recibido ninguna enmienda a la totalidad.

La iniciativa quiere dar una respuesta integral al "preocupante incremento de los trastornos mentales en la población infantil y juvenil" que muestran los datos y que se han visto agravadas desde la pandemia.

La proposición incorpora la educación emocional en el currículum educativo de todas las etapas y recoge medidas como un programa específico de prevención de las adicciones tecnológicas y que todos los niños con indicios de trastorno mental reciban una primera valoración especializada en 30 días como máximo.

También contempla la creación de una red especializada en salud mental para menores de 18 años con presencia en todas las veguerías y una ratio mínima de un profesional de psicología clínica para cada 6.000 niños y adolescentes y un profesional de psicología infantil para cada 10.000.

Además, se prevén unidades específicas de transición entre los servicios de salud mental juveniles y los adultos para garantizar la continuidad de la asistencia.