El Parlament valida la elección de Josep Tomàs Salàs como nuevo director de Antifrau

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlament ha aprobado este miércoles la elección del magistrado Josep Tomàs Salàs como nuevo director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) en sustitución de Miguel Ángel Gimeno, cuyo mandato finalizó en septiembre.

La votación ha sido secreta, pero por el resultado de la misma y por las intervenciones de los diputados se desprende que han votado favorablemente a la propuesta PSC-Units, ERC y Comuns; el PP se ha abstenido; y Junts, Vox, CUP y Aliança Catalana han votado en contra.

Salàs ha sido propuesto para el cargo por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en nombre del Govern, tras acordarlo con ERC la semana pasada.

Debía recabar, en la primera votación, tres quintas partes del apoyo de la Cámara, y en la segunda, que ha sido necesaria al no alcanzar los 81 diputados en la primera, ha sido elegido por mayoría absoluta.

El nuevo presidente compareció el pasado jueves ante la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament, donde defendió su idoneidad para dirigir la OAC desde "la más estricta neutralidad política y la más amplia lealtad institucional", y apuntó que mantendría un perfil continuista centrado en la prevención y la protección de los alertadores de casos de corrupción.