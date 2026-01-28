El Parlament valida su presupuesto para 2026, con una dotación de casi 65 millones, un 1,59% más

Sesión de control en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha validado este miércoles el presupuesto de la Cámara para 2026, que alcanza los 64.997.403,83 euros, un 1,59% más respecto a las cuentas del año pasado.

Se ha aprobado en el pleno con los votos a favor de PSC-Units, Junts, ERC y Comuns; los votos en contra de Vox, y la abstención de PP, CUP y AC, y el presupuesto se transmitirá al Govern para que lo incorpore en el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para el 2026.

Las cuentas del Parlament incluyen el del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), con 3.646.330,63 euros --5,40% más que en 2025--; el de la Sindicatura de Comptes, con 16.212.197,62 euros --18,48% más que en 2025-- y el del Síndic de Greuges, con 8.087.880,10 euros --12,96% más que en 2025--.