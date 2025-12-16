Parlem acuerda la compra de parte de Avatel y prevé facturar más de 70 millones en 2026

Archivo - Tienda de Parlem. - PARLEM - Archivo

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Parlem ha aprobado los términos y condiciones vinculantes para la compra de una parte de los activos de Avatel en Catalunya, Comunidad Valenciana y Baleares, culminando así el proceso de negociación iniciado el pasado mes de julio y con la previsión de poder facturar más de 70 millones de euros en 2026.

La operación incluye la adquisición del negocio de Avatel en estos territorios, así como de determinados contratos operativos asociados, que en su conjunto permitirían generar sinergias de red estimadas de entre 3,5 y 4,5 millones de euros anuales para Parlem, informa en un comunicado este martes.

Según las estimaciones preliminares, el perímetro objeto de la adquisición aportaría un volumen de facturación superior a 20 millones de euros y un Ebitda superior a 6 millones de euros.

Como resultado de esta operación, y aplicando las sinergias previstas, la facturación de Parlem, compañía cotizada en el BME Growth, "podría superar los 70 millones de euros en 2026 y el Ebitda podría situarse en los 14 millones".

Abanca Investment Banking, en calidad de asesor financiero independiente del grupo, ha concluido que la transacción es generadora de valor para los actuales accionistas de Parlem.