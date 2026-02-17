Parlem reduce su consejo a cinco miembros tras la salida de dos consejeros de Inveready Evergreen

Archivo - Tienda de Parlem. - PARLEM - Archivo

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Parlem Telecom ha anunciado que su consejo de administración ha pasado a estar formado por cinco miembros tras la dimisión de Inveready Evergreen y el socio fundador del fondo de capital riesgo, Roger Piqué, en un comunicado remitido a BME Growth este martes.

Según el último informe de participaciones significativas de la empresa, publicado a principios de enero, Inveready Evergreen controla el 3,57% del capital social de Parlem de forma directa y el 7,96% de forma indirecta a través de otras sociedades del Grupo Inveready, por lo que es el cuarto mayor accionista de la empresa.

Tras estas salidas, el consejo está formado por el presidente de la empresa, Ernest Pérez-Mas; el consejero delegado, Xavier Capellades, y los consejeros Albert Buxadé, Carme Hortalà y, en representación de Ona Capital Privat, Oriol Lobo.