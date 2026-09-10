Parlon admite "tensiones" en la toma de decisiones con Trapero pero le elogia como profesional

La consellera de Interior de la generalitat de Catalunya, Nuria Parlon, ofrece una rueda de prensa para informar de los cambios en la cúpula de interior tras la dimisión del director general de la Policía catalana, Josep Lluis Trapero, a 9 de septiembre d - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha admitido este jueves que ha habido "tensiones" en la toma de decisiones con Josep Lluís Trapero como director general de los Mossos d'Esquadra, al que ha elogiado como profesional tras su dimisión del cargo.

"Trapero ha hecho muy buen trabajo y lo seguirá haciendo porque es un excelente profesional. Creo que nos tenemos que quedar con esto. Obviamente, tensiones en la toma de decisiones, a veces hay. Sí, en todos los equipos, pero tensiones que son razonables", ha destacado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

En la misma línea se ha pronunciado en otra entrevista en Rac1, pero ha evitado en ambas enumerar en qué han consistido y entrar en especulaciones sobre los motivos que han llevado a Trapero a dimitir como director de la policía catalana.

Tampoco cuando se le ha preguntado si Trapero compartía la elección de Sílvia Catà como nueva comisaria jefe del cuerpo, que sí era una "apuesta" de la consellera.

Sí ha hecho un buen balance y ha reivindicado el buen trabajo que se ha llevado a cabo al frente de los Mossos d'Esquadra, asegurando que la relación con Trapero y el resto de mandos de la policía catalana ha sido "la correcta, la adecuada".

FERRAN LÓPEZ

Sobre el nombramiento de Ferran López como sustituto de Trapero, ha explicado que la elección responde a su capacidad de entendimiento, conciliación y de trabajo, y que puede estar "a la altura" de los retos que deben afrontarse.

"Creo que Catalunya aún no le ha agradecido suficiente al comisario Ferran López que asumiera la dirección del cuerpo en el momento del 155", ha añadido.

ES-ALERT

Ante las críticas recibidas por el envío el miércoles de Es-Alert por el episodio de fuertes lluvias en determinadas comarcas de Catalunya, Parlon ha advertido de la "complejidad" que supone esta cuestión en fenómenos que tienen un comportamiento derivado de la actividad climática y del cambio climático.

"La meteorología no es una ciencia exacta", ha apuntado la consellera, asegurando que, aunque las predicciones sean buenas, los fenómenos climáticos tienen un comportamiento que no es el que se espera.

Por ello, ha defendido la necesidad de actuar ante estos fenómenos com un criterio de precaución y de protección, más allá de añadir que deben tener flexibilidad y capacidad de adaptación.

ALIANÇA CATALANA

Sobre el acto que protagonizará este jueves Aliança Catalana por la Diada, Parlon ha concretado que, ante la posibilidad de que coincidan grupos con planteamientos políticos diferentes, la policía actuará intentará evitar "años materiales y, especialmente, personales"

Pese a desear que la Diada sea una joranda de paz, reivindiación y defensa de la identidad de Catalunya, ha avisado de que deberán afrontar "situaciones complejas desde el punto de vista del orden público"