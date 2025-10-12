Parlon anuncia una ES-Alert a 5 comarcas de Tarragona y que el Inuncat pasa a Emergencia

Archivo - La consellera de Interior - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha anunciado que 5 comarcas de Tarragona (Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp y Terra Alta) reciben este domingo sobre las 21.30 una ES-Alert por las lluvias y que el plan Inuncat pasa a nivel Emergencia.

En declaraciones emitidas en TV3 y recogidas por Europa Press, ha dicho que la alerta a las comarcas implica para este lunes reducir la movilidad, teletrabajar quien pueda, quedarse en casa si es posible y suspender clases.

El Gobierno central ha ofrecido a Catalunya medios por si hace falta (incluida la UME) , y la Generalitat los pedirá si lo considera necesario.