Parlon asegura que el fenómeno de lluvias de este lunes "no se preveía" con un impacto tan fuerte

Inundaciones tras las fuertes lluvias de este lunes por la mañana en Barcelona - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha asegurado que el episodio de lluvias torrenciales que se ha producido este lunes frente en el litoral y prelitoral catalán "no se preveía" que impactara de una forma tan fuerte como lo ha hecho, si bien la mayor parte del fenómeno está descargando en el mar.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios desde el Departamento de Interior tras la reunión del CECAT para valorar el impacto de las lluvias, acompañada de la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca; el jefe de predicción, Santi Segalà, y la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé.

Parlon ha explicado que, tras detectar la llegada de este nuevo episodio, el Departamento ha activado toda la capacidad de reacción a partir de la vigilancia monitorizada del fenómeno meteorológico.

Por ello, la próxima reunión del CECAT se llevará a cabo a las 14.00, cuando está previsto que el episodio pierda intensidad en las comarcas más afectadas, por lo que se decidirán las próximas líneas de actuación.

Al preguntársele por las afectaciones generalizadas en el Vallès Oriental (Barcelona), Parlon ha respondido que se está valorando junto con Delegación del Gobierno declarar dichos puntos como zona catastrófica, si bien la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, anunciará medidas de apoyo este martes tras el Consell Executiu.

METEOCAT

Por su parte, Sarroca ha indicado que las lluvias torrenciales de este lunes no se deben a una DANA o un sistema frontal frío, sino que se vincula a la inestabilidad de la atmósfera que han dado pie a a otro sistema "convectivo de mesoescala" como el de este fin de semana, aunque ha asegurado que este ya se había ido y se ha formado otro nuevo.

El episodio ha dejado 107 l/m2 en Granollers (Barcelona) hasta las 12 horas, cuyo municipio ha sido de los más afectados y ya acumula 346 l/m2 desde que empezó el episodio el fin de semana.

Sarroca ha atribuido la inestabilidad atmosférica a la temperatura del mar, anormalmente alta, por lo que ha advertido de que cualquier "chispa" pueda desencadenar en lluvia muy inestable.

En este sentido, Segalà ha indicado que a partir de las 14 horas el episodio perderá fuerza, pero este puede desplazarse hasta puntos de la Catalunya Central y del interior de comarcas de Girona, donde se prevé el envío de un ES-Alert en caso de que la predicción se acabe cumpliendo.

Así, ha advertido de que la situación inestable es fruto de un verano muy cálido y ha añadido que se puede mantener durante los próximos días.

ATENCIONES DEL SEM

Desde que empezó el episodio de lluvias intensas este lunes, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha recibido 419 alertas relacionadas con 373 personas, y ha atendido a 32 con 8 traslados, si bien la mayoría no han revestido gravedad.

Finalmente, Solé ha insistido en practicar la "autoprotección" en caso de toparse con episodios como este y que, en caso de lluvia torrencial, protegerse en lugares cerrados y puntos más elevados en caso de entrada de agua.