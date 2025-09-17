Parlon celebra los 180 años de los Bombers de Girona y destaca su "trabajo" por la provincia

GIRONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha celebrado los 180 años de los Bombers de Girona y ha destacado su "trabajo y apoyo incondicional" a la provincia que, ha señalado, también forman parte de su historia.

Lo ha dicho este miércoles durante la presentación del libro y el documental sobre los bomberos gerundenses, que cierra la celebración de su aniversario, y a la que también han asistido el delegado del Govern en Girona, Xavier Guitart, y varios representantes del cuerpo.

"Tanto el libro, como el documental explican la vida de los Bombers de Girona, desde sus inicios, cuando todo estaba por hacer y todo era posible, y esta capacidad de ser referentes, de contar historias de vida, es lo que hace que hoy estemos todos aquí en cuerpo y alma", ha expresado Parlon.