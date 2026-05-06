Parlon no descarta "del todo" que el autor del crimen en Esplugues profiriera gritos islamistas

Archivo - La consellera de Interior, Núria Parlon - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, no ha descartado "del todo" este miércoles que el presunto autor del crimen en Esplugues de Llobregat (Barcelona) del pasado sábado en que una mujer murió profiriera gritos islamistas, pero ha insistido en que el móvil terrorista no es la principal hipótesis con que trabajan los Mossos d'Esquadra.

Lo ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press al preguntársele por si el detenido habría proferido gritos de este tipo, una información que Parlon señala que "no se la puedo desmentir, pero no la tenemos confirmada".

Ha expresado que la información tiene que contrastarse mejor, que ha salido a través del boca oreja de personas que en teoría actuaban como testimonios del suceso y ha remarcado que la principal hipótesis del crimen es que el arrestado estaba supuestamente en una situación "de delirio, de descontrol, de actuar fuera de lo que se presupone que es el estado de equilibrio social y mental".

Sobre el hecho que recogen algunos medios de comunicación que el detenido tiene antecedentes penales por un episodio violento en Burgos, donde supuestamente habría hecho destrozos y amenazado a policías, Parlon no lo ha confirmado aunque ha detallado que a la policía catalana sí que le consta que había tenido "algún incidente" fuera de Catalunya.

Respecto a la proliferación de armas blancas en espacios públicos, Parlon ha apuntado a la pedagogía como una de las alternativas a su uso y, sobre las armas de fuego, ha defendido un incremento de penas, sobre todo cuando están vinculadas a negocios criminales.

NACIONALIDAD DE LOS DETENIDOS

En cuanto al hecho que trascienda la nacionalidad de los detenidos en ciertos tipos de delitos, Parlon ha expresado que, en determinadas tipologías delictivas, conocerlo puede dar "una determinada información de rigor" al cuerpo policial, aunque no siempre.

Ha lamentado que algunos partidos usen la nacionalidad o las creencias religiosas como un elemento para estigmatizar parte de la población.

MOSSOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Sobre la prueba piloto de poner agentes de los Mossos d'Esquadra en algunos centros educativos, Parlon ha destacado que se está "pasando de rosca" con las críticas al proyecto, ha defendido el papel de mediación en conflictos de los agentes y ha remarcado que, de producirse, los agentes no irían armados ni entrarían en las aulas.

"¿Qué mensaje le estamos dando a la sociedad? ¿Que los mossos irán a las escuelas armados a estigmatizar a los centros? No me parece adecuado ese planteamiento", ha dicho.

Ha señalado que "igual la medida no ha venido en el mejor momento, porque estamos en un momento de reivindicación de los docentes".

Preguntada por la cifra de agentes de la policía catalana que se desplegarán ante la visita del Papa León XIV a Barcelona entre el 9 y el 10 de junio, ha comentado que esta aún no se ha cerrado porque se deben distribuir las "competencias" de los diferentes cuerpos de seguridad.