Parlon plantea un modelo de "continuidad" basado en la proximidad tras los cambios en Interior

Parlon en la Comisión de Interior junto con Catà y López - PARLAMENT

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha apostado por seguir un modelo de "continuidad" basado en la proximidad de los Mossos d'Esquadra con la ciudadanía a pesar de los recientes cambios dentro del Departamento, protagonizados por el nuevo director general de los Mossos, Ferran López, y la comisaria jefa del cuerpo, Sílvia Catà.

Lo ha afirmado en la Comisión de Interior en el Parlament este jueves para detallar ante los grupos parlamentarios los relevos y reestructuración del cuerpo tras la dimisión del secretario general del Departamento, Tomás Carrión; la jubilación del hasta ahora comisario jefe, Miquel Esquius, y la dimisión del director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

Respecto a los nuevos nombramientos, Parlon ha defendido los perfiles escogidos para liderar sus respectivas áreas; en cuanto a López, ha afirmado que es una persona que conoce bien el cuerpo de los Mossos y que tiene la formación específica y necesaria para el cargo.

Sobre Catà, la consellera ha elogiado su forma de trabajar desde la proximidad y ha puesto en valor que sea la primera mujer en ocupar el cargo, si bien ha negado que haya sido escogida por este motivo.

PRIORIDADES

Parlon ha fijado como prioridades reducir la curva delictiva y reforzar la capacidad de respuesta legislativa ante los retos de determinadas modalidades delictivas.

De hecho, ha insistido en trabajar sobre la proximidad ciudadana para que la seguridad no solo tenga una respuesta policial, sino que a través del conocimiento sobre el territorio y la aproximación a la población se pueda prevenir y dar una mejor respuesta.

La consellera ha afirmado que con la llegada de López y Catà se seguirá dando continuidad a los planes estratégicos impulsados desde hace dos años dentro de los Mossos, y ha defendido que dichos planes han permitido doblar la curva delictiva.

En este sentido, ha explicado que los delitos se han reducido en un 8,4% de enero a agosto: "Son datos que dejan ver una buena tendencia, frito de la estrategia contra la delincuencia persistente".

GRUPOS

Desde Junts, Josep Rius ha cargado contra Parlon por los cambios en el Departamento, que según él no son considerados de "tranquilidad y no traumáticos", ya que reflejan una crisis de gobierno especialmente acentuada en la Conselleria de Interior.

Laia Cañigueral (ERC) ha celebrado la dimisión de Trapero y ha apostado no solo por un cambio de nombres, sino también de modelo policial y de líneas estratégicas, si bien ha cuestionado que un "agente en activo" como López dirija el cuerpo, crítica a la que también se han sumado los diputados de Junts, Comuns y CUP.

Por el PP, Alberto Villagrasa ha lamentado que en los dos años de la actual legislatura no se ha practicado el modelo policial de proximidad que ha defendido Parlon: "Dos años perdidos en los que se han movido muchas sillas y pocas políticas de seguridad".

Andrés García Berrio (Comuns) ha augurado una buena etapa tras los recientes cambios que esté basada en la construcción de políticas públicas.

Desde Vox, Sergio Macián de Greef ha criticado que mientras la "delincuencia violenta se dispara en Catalunya" el Departamento siga centrando sus esfuerzos en reorganizaciones internas en vez de combatir la delincuencia en la calle.

El diputado Xavier Pellicer (CUP) ha criticado las actuaciones policiales en el Fossar de les Moreres y en la Diada, ya que según ha considerado las unidades de orden público aplicaron un "guante de seda a la extrema derecha y mano de hierro al independentismo".

Finalmente, Christian Soriano (PSC) ha defendido el descenso de datos delincuenciales y ha coincidido con Parlon en seguir con un modelo de continuidad para reducir la multirreincidencia y las armas blancas en la vía pública.