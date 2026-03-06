Parlon presenta la 8a Vertical Montserrat, carrera solidaria para investigar enfermedades infantiles

La Consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, presenta la 8 edición de la cursa Vertical Montserrat en el Espai Baronda de Esplugues de Llobregat (Barcelona), a viernes, 6 de marzo de 2026 - CONSELLERIA DE INTERIOR

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha presentado este viernes la 8 edición de la cursa Vertical Montserrat, organizada por los Bombers de la Generalitat junto a la Obra Social de Sant Joan de Déu y con el apoyo de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, la Abadia de Montserrat y el Patronato de la Muntanya de Montserrat, ha informado el departamento en un comunicado.

Durante su intervención en la presentación, que ha tenido lugar en el Espai Baronda de Esplugues de Llobregat (Barcelona), Parlon ha puesto en valor que la carrera "es una de las iniciativas de Bombers amb Causa, un proyecto solidario que tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación médica en el ámbito pediátrico".

Parlon también ha agradecido a todos los que hacen posible esta combinación de "buenos propósitos y de valores que suman" y que hacen de esta una carrera de referencia, no tanto por lo dura que es, sino porque llega a mucha gente.

La Vertical Montserrat, creada en 2017 por los Bombers de la Generalitat y organizada Obra Social de Sant Joan de Déu, se trata de una de las pruebas más exigentes del Estado y este año se celebrará el sábado 16 de mayo en las modalidades 'Open', 'Bombers', 'Inclusiva', 'Som Un Equip' e 'Infantil'.

2.180 ESCALONES

Los participantes de las primeras 4 categorías deberán subir los 2.180 escalones que separan la estación inferior del Funicular de la Santa Cova de Montserrat de la estación superior del Funicular de Sant Joan de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) y superar los 388 metros que hay de desnivel.

La recaudación obtenida financiará proyectos de investigación de enfermedades infantiles y de atención social a la infancia vulnerable atendida en centros de Sant Joan de Déu y las inscripciones para participar se abrirán a las 11 horas del miércoles, 18 de marzo, en la web.

El embajador de la Vertical Montserrat de 2026 es el futbolista catalán y coordinador del área de fútbol del FC Barcelona, Bojan Krkic, que ha agradecido "poder dar visibilidad a iniciativas que trabajan por la infancia".