Parlon reivindica el plan Kanpai contra la multirreincidencia como estrategia "ganadora"

La consellera de Interior, Núria Parlon, durante la presentación de los resultados del Plan de Choque contra la Multirreincidencia, a 24 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha reivindicado el plan Kanpai contra la multirreincidencia como estrategia "ganadora" para, dice, romper el círculo de impunidad de los delincuentes y mostrar que Catalunya es un lugar difícil para actuar.

En una entrevista concedida a 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press este sábado, Parlon ha dicho que este plan, junto a la nueva ley contra la multirreincidencia, son un punto de inflexión para actuar contra este tipo de delincuentes, que son el 10% del total pero acumulan el 39% de los delitos que se cometen.

"Rompemos el círculo de impunidad también gracias a la tarea de los juzgados y a la posibilidad de establecer órdenes de alejamiento de zonas en las que delinquen, de modo que los criminales se sienten claramente interpelados", ha añadido.

Sobre los datos de criminalidad en el primer trimestre de este año ha destacado que los delitos patrimoniales, que representan el 80% de los delitos en Catalunya, han bajado un 7,1% en este primer trimestre en comparación con el periodo 2022-2025, los robos con violencia han bajado 10.277 en el primer trimestre respecto a 2022 y, apunta, también han bajado un 8,1% los robos en los que se usa intimidación y un 11,2 los robos con fuerza en domicilios.

Parlon ha pedido ser prudentes con los datos y consolidar "una tendencia a la baja que sea estructural, no solo fruto de acciones concretas".

TRANSPORTE

La consellera ha explicado que el plan Kanpai permite intervenir en ámbitos en los que se detecta un problema, como por ejemplo para combatir robos y hurtos en autopistas y vías rápidas donde, dice, los delitos han bajado un 37% y ha asegurado que también se realizará un dispositivo Kanpai en buses públicos.

"Los dispositivos Kanpai se coordinan con otras fuerzas policiales y son flexibles. Compartimos información con otras policías y montamos una estrategia, en la que también contamos con seguridad privada, para acabar con una problemática delincuencial que genera inseguridad, como, por ejemplo, la que puede ocurrir en el transporte público", ha detallado.

Así, ha enfatizado que el plan se aplica en toda Catalunya y ha afirmado que se han practicado muchas detenciones que tienen un efecto disuasorio: "Siempre existe el debate de que, cuando se presiona en un lado, la delincuencia se va a otro, pero los delincuentes se encuentran en las zonas más pobladas y más turísticas", ha sentenciado.

PLAN CONFIANZA

Por otra parte, Parlon se ha referido a la puesta en marcha del plan Confianza para "trabajar la proximidad de los agentes con la población" mediante la ampliación de la plantilla de los Mossos d'Esquadra lo que, sostiene, aportará más recursos para intervenir en cuestiones de convivencia y civismo.

En este sentido, ha dicho que de cara al verano el trabajo contra la multirreinciddencia se podrá hacer "con más solidez" gracias a los 1.300 agentes de Mossos que salen de la escuela y harán prácticas en diversos puntos del territorio, especialmente en zonas turísticas donde aumenta la población.

La consellera ha asegurado que el gran reto es construir seguridad más allá de la propia actividad de seguridad ciudadana: "Con videovigilancia, protección, mejor iluminación en las calles, mediación e intervención comunitaria... Desde Mossos, pero con el resto de agentes sociales y educativos, podemos llevar a cabo estrategias que no sean autoritarias pero que funcionen", ha zanjado.