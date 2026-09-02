El paro sube en 14.594 personas en agosto en Catalunya, hasta los 329.468 parados

Archivo - Un repartidor con una carretilla en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paro sube en 14.594 personas en agosto en Catalunya (+4,63%), tras subir un 2,51% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 329.468.

Según ha informado este miércoles el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado, el paro aumentó en 2.103 personas respecto al mismo mes de hace un año (+0,64%) en Catalunya.

En el conjunto de España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 44.419 personas en enero (+1,92%) respecto al mes anterior, situándose en los 2,35 millones.

Por sexos, las mujeres representaron el 58% de los parados, con 191.103 desempleadas, y los hombres representaron el 42%, con 138.365.

Catalunya es la comunidad autónoma donde más aumentó el paro en cifras absolutas respecto al mes anterior (+14.594), seguida de la Comunidad de Madrid (+6.881), la Comunidad Valenciana (+5.847) y Andalucía (3.394), mientras que ha bajado en Ceuta (-148).

POR PROVINCIAS

Respecto al mes anterior, el paro subió un 5,85% en Girona, un 5,26% en Lleida, un 4,54% en Barcelona y un 4,12% en Tarragona.

A nivel interanual, subió un 4,54% en Lleida, un 0,68% en Barcelona y un 0,23% en Tarragona y bajó un 1,28% en Girona.

POR COLECTIVOS

La subida del paro estuvo marcada por el sector servicios, con 9.331 parados más, seguido de la industria (+1.220), la construcción (+754) y el sector agrícola (+61).

Asimismo, hay 3.228 parados más entre los que no tenían trabajo anteriormente.

MENOS CONTRATOS QUE EN JULIO

En agosto se registraron 182.326 contratos en Catalunya, de los cuales 75.592 fueron indefinidos y 106.734 temporales, y hubo 97.163 contratos menos que en julio (-34,76%) y 22.282 más que hace un año (+13,9%).

De esta forma, los contratos indefinidos representaron el 41,45% del total y los contratos temporales, el 58,54%.