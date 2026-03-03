El paro sube en 2.039 personas en febrero en Catalunya (+0,63%), hasta los 327.253 parados

Archivo - Un repartidor con una carretilla - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 2.039 personas en febrero en Catalunya (+0,63%), tras subir un 0,61% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 327.253.

Según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado, el paro disminuyó en 7.068 personas respecto al mismo mes de hace un año (-2,11%) en Catalunya.

En el conjunto de España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 3.584 personas en febrero (+0,15%) respecto al mes anterior, situándose en los 2,443 millones.

Por sexos, las mujeres representaron el 58% de los parados, con 188.509 desempleadas, y los hombres representaron el 42%, con 136.705.

Madrid es la comunidad autónoma donde más aumentó el paro en cifras absolutas respecto al mes anterior (+3.694), seguida Andalucía lideró la bajada (-2.629), seguida de País Vasco (-1.146) y Comunidad Valenciana (-1.102).

POR PROVINCIAS

Respecto al mes anterior, el paro subió un 0,84% en Barcelona, un 0,82% en Lleida, un 0,44 en Girona y un 0,04% en Tarragona.

A nivel interanual, bajó un 4,96% en Girona, un 2,22% en Lleida, un 2,04% en Tarragona y un 1,75% en Barcelona.

POR COLECTIVOS

La subida del paro estuvo marcada por el sector servicios, con 1.140 parados más, mientras que bajó en los sectores de la construcción (-157), industrial (-141) y agrícola (-34).

Asimismo, hay 1.231 parados más entre los que no tenían trabajo anteriormente.

MÁS CONTRATOS QUE EN ENERO

En febrero se registraron 187.134 contratos en Catalunya, de los cuales 77.841 fueron indefinidos y 104.762 temporales, y hubo 2.093 contratos menos que en enero (-1,11%) y 6.884 más que hace un año (-3,82%).

De esta forma, los contratos indefinidos representaron el 44% del total y los contratos temporales, el 56%.