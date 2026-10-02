El paro sube en 604 personas en septiembre en Catalunya, hasta los 330.072 parados

Archivo - Un camarero limpia una mesa en la plaza Reial de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro sube en 604 personas en septiembre en Catalunya (+0,18%), tras subir un 4,63% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 330.072.

Según ha informado este viernes el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado, el paro aumentó en 8.000 personas respecto al mismo mes de hace un año (+2,48%) en Catalunya.

En el conjunto de España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 23.587 personas en enero (+1%) respecto al mes anterior, situándose en los 2,37 millones.

Por sexos, las mujeres representaron el 57,3% de los parados, con 189.156 desempleadas, y los hombres representaron el 42,69%, con 140.916.

Andalucía es la comunidad autónoma donde más aumentó el paro en cifras absolutas respecto al mes anterior (+6.733), seguida de la Comunidad de Madrid (+2.773), Galicia (+2.746) y Castilla y León (+2.394) y con Catalunya en onceava posición, mientras que Islas Canarias lideró la bajada (-4.156).

POR PROVINCIAS

Respecto al mes anterior, el paro subió un 2,57% en Lleida, un 1,3% en Tarragona y un 1,13% en Girona, mientras que bajó un 0,25% en Barcelona.

A nivel interanual, subió un 8,53% en Lleida, un 2,42% en Barcelona, un 2,05% en Tarragona y un 0,29% en Girona.

POR COLECTIVOS

La subida del paro estuvo liderada por la agricultura, con 306 parados más, y la construcción (+39), mientras que bajó en el sector servicios (-4.022) y el industrial (-449).

Asimismo, hay 4.730 parados más entre los que no tenían trabajo anteriormente.

MÁS CONTRATOS QUE EN AGOSTO

En agosto se registraron 256.815 contratos en Catalunya, de los cuales 122.375 fueron indefinidos y 134.440 temporales, y hubo 74.489 contratos más que en agosto (+40,8%) y 19.704 más que hace un año (+8,31%).

De esta forma, los contratos indefinidos representaron el 47,65% del total y los contratos temporales, el 52,34%.