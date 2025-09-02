El paro sube en 7.942 personas en agosto en Catalunya, hasta los 327.365 parados

Archivo - Un operario pega carteles - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Catalunya fue la comunidad autónoma donde subió más

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en Catalunya en 7.942 personas en agosto (+2,49%) respecto a julio, tras aumentar un 1,38% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 327.365.

Según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado, el paro disminuyó en 8.625 personas respecto al mismo mes de hace un año (-2,57%) en Catalunya.

En el conjunto de España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 21.905 personas en agosto (+0,91%) respecto al mes anterior, situándose en los 2,426 millones.

Por sexos, las mujeres representaron el 58,47% de los parados en Catalunya, con un total de 191.427 desempleadas, mientras que los hombres supusieron el 41,52%, con 135.938.

Catalunya fue la comunidad donde más subió el paro, seguida de la Comunidad de Madrid (+4.214) y el País Vasco (+4.178).

POR PROVINCIAS

Respecto al mes anterior, el paro subió un 2,68% en Lleida y en Girona, un 2,49% en Barcelona y un 2,24% en Tarragona.

A nivel interanual, bajó un 4,44% en Girona, un 3,51% en Tarragona, un 3,88% en Lleida y un 2,12% en Barcelona.

POR COLECTIVOS

La subida del paro en Catalunya estuvo impulsada por los servicios, con 7.097 parados más, seguidos por el sector de la industria (+645) y la construcción (+424).

Asimismo, hay 184 parados menos entre los que no tenían empleo anteriormente y 40 menos en el sector de la agricultura.

MENOS CONTRATOS QUE EN JULIO

En agosto se registraron 160.044 contratos en Catalunya, de los cuales 62.756 fueron indefinidos y 97.288 temporales, y hubo 108.477 contratos menos que en julio (-40,4%) y 249 contratos más que hace un año (+0,16%).

De esta forma, los contratos indefinidos representaron el 39,21% del total de los registrados y los contratos temporales, el 60,78%.