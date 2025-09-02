La Seguridad Social pierde en Catalunya una media de 63.562 afiliados en agosto (-1,62%)

Archivo - Un trabajador, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

Es la comunidad autónoma donde más baja la afiliación

BARCELONA, 2 Sep.

La Seguridad Social perdió en Catalunya una media de 63.562 afiliados en agosto respecto al mes anterior (-1,62%), lo que sitúa el número total de ocupados en 3.848.783.

En términos interanuales, los afiliados a la Seguridad Social subieron de 77.060 personas, un 2,04% más que el año pasado, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de este martes.

Si se atiende al dato del último día del mes, no en valores medios, el sistema perdió 20.950 afiliados en Catalunya respecto al mes anterior.

A nivel estatal, la afiliación a la Seguridad Social perdió una media de 199.300 cotizantes en agosto respecto al mes anterior (-0,91%), y el número de afiliados medios se situó en los 21.666.203.

Catalunya fue la comunidad autónoma donde más bajó la afiliación, seguida de la Comunidad de Madrid (-42.275) y la Comunidad Valenciana (-24.990), mientras que Asturias lideró la subida (+1.348).

ERTE

Respecto a los trabajadores que aún están incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), quedaban 1.248 a 31 de agosto en Catalunya.

En el conjunto de España, a cierre de mes quedaban 10.268 trabajadores en expedientes temporales, de los cuales 7.117 estaban en un ERTE-ETOP, 2.483 en un ERTE por fuerza mayor y 668 por Mecanismo RED del sector de la automoción.