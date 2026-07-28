Los parques eólicos Tivissa III y Tivissa IV (Tarragona), declarados de utilidad pública

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

TARRAGONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha acordado otorgar la declaración de utilidad pública a los parques eólicos Tivissa III y Tivissa IV y sus infraestructuras de evacuación y líneas soterradas a 30 kV en la comarca de la Ribera d'Ebre (Tarragona).

El parque de Tivissa III dispone de 43,2 MW de potencia instalada y el de Tivissa IV de 50 MW más, informa el Govern en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

La declaración de utilidad pública se fundamenta, entre otros, por la Ley 16/2017 de cambio climático, que prevé que las medidas que se adopten en materia de energía deben ir encaminadas a la transición energética hacia un modelo 100% renovable, desnuclearizado y descarbonizado, entre otros.

La Prospectiva Energètica de Catalunya (PROENCAT 2050) establece como objetivo de potencia eléctrica renovable instalada de 12 GW el 2030 y, actualmente, Catalunya dispone de 5,3 GW de potencia eléctrica de origen renovable instalados y de 2,6 GW más autorizados, pero que todavía no han sido conectados a la red eléctrica.

Los datos del balance eléctrico de Catalunya 2025 identifican que las energías renovables han supuesto el 21,3% de la producción de energía eléctrica, mientras que el objetivo establecido en la Ley del cambio climático es del 50% para el 2030.