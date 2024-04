Los partidos abren la campaña de las elecciones en Cataluña

BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los partidos han abierto este jueves la campaña electoral de las elecciones catalanas. El PSC ganaría las elecciones catalanas con 39-40 escaños (20,9% de los votos), seguido por Junts, que conseguiría 28-30 y un 12,5%, y por ERC, con 27-28 diputados y un 14,5%, según ha estimado el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) este jueves.

De este modo, el PSC reeditaría su primer puesto en los comicios del 12 de mayo, mientras que ERC perdería el liderazgo independentista, que obtendría la formación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, pese a ganar Esquerra en porcentaje de sufragios. Así han sido los actos de la apertura electoral:

ILLA DESTACA LA RESISTENCIA DE SÁNCHEZ

El candidato del PSC al 12M, Salvador Illa, ha destacado la resistencia individual que, a su juicio, tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha expresado su apoyo tras cancelar su agenda para reflexionar sobre su futuro como presidente: "¡El PSC está contigo!".

Así lo ha dicho en el primer acto de campaña del PSC en Sabadell (Barcelona) junto a la alcaldesa de la ciudad, Marta Farrés, y ante unas 1.600 personas según cifras del partido, y ha instado a levantar una "resistencia colectiva" a partir de la resistencia de Sánchez.

"Una resistencia colectiva que dice 'no' a la destrucción del adversario, que dice 'no' al insulto y que dice 'sí' a la política noble, entendida como un servicio público", ha apuntado Illa, que ha sostenido que los gobernantes se escogen en las urnas y no en los despachos, y que vale igual el voto de un obrero que el de una persona con recursos.

ARAGONÈS DICE QUE ÉL TAMBIÉN QUIERE A SU MUJER PERO QUE NO ABANDONA

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha asegurado que él también está profundamente enamorado de su mujer pero que no abandona "cuando la ultraderecha ataca", después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cancelara su agenda pública para pensar si sigue en el cargo tras la denuncia a su esposa.

En el acto de inicio de campaña en los Jardinets de Gràcia de Barcelona, ha alertado de que, cuando se habla de la situación personal de Sánchez, "se deja de hablar de los casos de corrupción" como el 'caso Koldo' y el del '3%' que, según él, minan la confianza de la ciudadanía en los servicios públicos, y ha defendido que ERC es el partido de la política honesta.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha dicho que le "cuesta entender" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, necesite 5 días para saber si quiere seguir al frente del Ejecutivo, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha intervenido de forma telemática para pedir ir en busca del apoyo de la gente para revalidar la Generalitat.

PUIGDEMONT PIDE SER DECISIVOS

El candidato de Junts+ a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha pedido ser decisivos para romper "el pacto del 'no' suscrito entre PP y PSOE" sobre Cataluña y que, a su juicio, ya han empezado a derrotar con los 7 diputados que tienen en el Congreso con la aprobación de la amnistía, entre otras cuestiones.

"¿Qué más podemos romper si además tenemos la presidencia del país?", ha planteado en el acto de inicio de campaña en Argelès-sur Mer ante medio millar de personas, donde ha avisado del riesgo de que los socialistas busquen el apoyo del PP para hacerse con la Presidencia de la Generalitat como pasó en el Ayuntamiento de Barcelona, una jugada que tiene bien presente, ha dicho.

Según Puigdemont, es momento de que el Gobierno escuche "decir 'No, por aquí no se pasará", y de negociar de igual a igual, y ha subrayado literalmente que resistirán todos los intentos de españolizar la campaña, destacando que ellos conocen mucho mejor que otros la actuación de la justicia y la policía estatales.

ESTRADA (CUP) DEFIENDE ROMPER LA "SOCIOVERGENCIA REPUBLICANA"

La candidata de la CUP a las elecciones catalanas, Laia Estrada, ha defendido romper la "sociovergencia republicana" en el Parlament tras los comicios, en alusión a la tendencia de pactos que, dice, han mantenido PSC, Junts y ERC en la última legislatura.

En el acto de inicio de campaña electoral de la CUP en Barcelona, ha reivindicado compaginar una agenda social y una agenda de autodeterminación para "desbordar los límites del régimen del 78".

Estrada ha remarcado que la CUP está dispuesta a asumir las responsabilidades que hagan falta y entrar en el Govern, aunque no formarán parte de coaliciones si es para "desplegar programas de otros partidos".

GARRIGA LLAMA A USAR "EN DEFENSA PROPIA" ESTAS ELECCIONES

El candidato de Vox a las elecciones catalanas, Ignacio Garriga, ha llamado a los votantes a usar este 12 de mayo "en defensa propia de la prosperidad, de las empresas de Cataluña, de la libertad y de una educación de calidad".

Lo ha dicho en declaraciones este jueves ante el Parlament con motivo del inicio de la campaña, donde ha asegurado que la inician con mucha ilusión y que este 12M es "una gran oportunidad para seguir el camino de oposición al separatismo".

Garriga ha dicho que los catalanes "tienen ganas de ver su tierra prosperar, de poder salir a las calles de manera segura sin miedo a ser violados, a ser asaltados o a ver sus casas ocupadas".

ALBIACH DEFIENDE QUE JUNTS SE QUEDE FUERA DEL GOVERN

Por su parte, la candidata de los Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha llamado a resistir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Es el momento de resistir, es el momento de aguantar, es el momento de plantar cara a la derecha y la extrema derecha, a sus mentiras y su fango".

Ha asegurado que el Gobierno es legítimo y ha reclamado "poner límite a esta derecha que ha enloquecido", durante la apertura de campaña en Reus (Tarragona), junto a la número 1 por Tarragona, Yolanda López; el 1 por Girona, Eloi Badia; la 1 por Lleida, Elena Ferre, y el 2 por Tarragona, Mario Téllez.

Albiach también ha defendido que Junts se quede fuera del próximo Govern, se ha comprometido a no pactar con ellos tras las elecciones, y ha criticado que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol haya afirmado que votará a Junts: "Si alguien tenía alguna duda, Pujol lo ha aclarado: Junts es la refundación de Convergència".

CARRIZOSA INSTA A VOTAR A CS CONTRA EL INDEPENDENTISMO

Por último, el candidato de Cs, Carlos Carrizosa, ha definido a su partido como "el único voto leal y consecuente" contra el independentismo, ante el cual se sitúa como alternativa en las elecciones catalanas del 12 de mayo.

Para él, Cs "protege de verdad a los catalanes y no va a traicionar a nadie", como considera que sí han hecho el PSC y el PP, ha dicho este jueves en declaraciones a los periodistas junto al eurodiputado Jordi Cañas (que dirige la campaña y cierra la lista) antes de que empiece la campaña a medianoche.

Carrizosa confía en obtener representación en estos comicios tras la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de la que ha destacado que obtienen un 3% de los votos en la provincia de Barcelona: "Cuidadito con las encuestas. Además, nosotros las hemos batido siempre".

((HABRÁ AMPLIACIÓN CON PP))