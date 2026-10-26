Pasan a disposición judicial 49 de los 54 adultos detenidos por los disturbios en Barcelona

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuarenta y nueve de los 54 adultos detenidos en el marco de los disturbios ocurridos el sábado en el centro de Barcelona han pasado a disposición judicial este lunes, según han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

En total, se han efectuado 130 detenciones, de las que 54 corresponden a personas mayores de edad y 76 a menores de edad, mayoritariamente sin antecedentes penales.

Del total de detenidos, 123 son hombres, de los que 49 son adultos y 74 son menores, mientras que 7 son mujeres, 5 de ellas adultas y 2 menores.

MENORES

En lo relativo a los menores, los Mossos han informado de que la práctica totalidad han abandonado ya las dependencias policiales, a excepción de 3, que pasarán a disposición de la Fiscalía de Menores este lunes.

Por su parte, fuentes del ministerio público han informado a Europa Press de que el fiscal ha solicitado 6 medidas de internamiento para los menores detenidos y que ayer se celebraron 3 comparecencias y este lunes se celebrarán otras 3.

Asimismo, el fiscal ha pedido más de 20 medidas de libertad vigilada con prohibición de asistir y aproximarse a menos de 1.000 metros a reuniones o manifestaciones.

El resto de los menores detenidos comparecerán a lo largo de esta semana, a razón de unos 8 diarios, para ser evaluados por el equipo técnico con el objetivo de valorar las posibles medidas cautelares que se interesen.

En este caso, han precisado las mismas fuentes, serán citados y no conducidos por la policía.

DAÑOS Y SAQUEOS

A raíz de los incidentes registrados, una treintena de establecimientos sufrieron daños o saqueos.

Los Mossos d'Esquadra han constituido un equipo conjunto de investigación que está analizando las imágenes y evidencias para identificar a los responsables.

Además, las numerosas identificaciones policiales realizadas antes y durante los incidentes también se consideran una herramienta relevante para avanzar en la investigación de estos hechos.