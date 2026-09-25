La patronal de cruceros CLIA ve "desproporcionado" el aumento de la tasa a cruceristas aprobado en Barcelona

Archivo - Un crucero junto al puente Puerta de Europa, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA) ha tildado de "desproporcionado" el incremento de la tasa turística a los cruceristas de escala aprobado este viernes en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, y que ha afirmado que llegará a situarse en 24 euros en 2030.

La patronal ha explicado que comparte el objetivo de gestionar el turismo de manera sostenible y equilibrada y de forma que genere valor para sus residentes, pero ha expresado su preocupación por esta subida "teniendo en cuenta el peso del turismo de cruceros en la capital catalana".

Ha defendido que las políticas turísticas se realicen en base a evidencias y para aportar previsibilidad a las empresas, y ha pedido que cualquier recargo adicional sea "proporcionado y transparente" y esté vinculado a beneficios medibles para Barcelona y sus residentes.