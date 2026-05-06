Las patronales del sector social catalán celebran el acuerdo para la equiparación salarial

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BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya y la Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra) han celebrado el acuerdo para la equiparación salarial en el tercer sector social catalán alcanzado con el Govern, CC.OO. y UGT.

El presidente de La Confederació, Jordi Roman, ha asegurado que la firma del acuerdo inicia el camino hacia una "reivindicación histórica" del sector, informa la patronal en un comunicado este miércoles.

"Firmamos el acuerdo en un acto de responsabilidad política, conscientes de la oportunidad que representa la voluntad compartida por todas las partes de dar una respuesta definitiva a este agravia con las profesionales del sector", ha dicho Roman.

Asimismo, ha apuntado que todavía hay "detalles concretos que hará falta perfeccionar" durante el despliegue de las nuevas tarifas, por lo que instan a todas las partes a mantener una actitud abierta en los espacios de seguimiento del acuerdo.

El presidente ha señalado también que para hacer realmente efectiva la equiparación salarial deberán continuar negociando con el Govern para incorporar "una visión transversal" que incluya el compromiso de algunos departamentos y administraciones que no están presentes en el acuerdo.

ACRA

Por su parte, la presidenta de Acra ha apuntado en declaraciones a la prensa que el acuerdo supone un paso "muy importante" en el sector de la dependencia porque, asegura, falta gente que quiera trabajar.

"Esta gente se merece cobrar más y es lo que hoy estamos haciendo aquí, que ellos cobren más y que las entidades tengan más márgenes también para poder mejorar", ha insistido.

Ha asegurado que le parece bien que la administración revise y rinda cuentas con las entidades sobre la subida de salarios: "Todos tenemos que saber las bases del juego".

Pese a la valoración positiva, Acra advierte que será necesario concretar "aspectos clave" del despliegue, como cerrar un acuerdo marco para fijar un salario mínimo del sector y la garantía de las dotaciones presupuestarias necesarias en los próximos años.