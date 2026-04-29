Patronat de Turisme de Lleida defiende el turismo activo para posicionarse como destino referente

Presentación del Patronat de Turisme de Lleida sobre turismo activo
Presentación del Patronat de Turisme de Lleida sobre turismo activo - PATRONATO DE TURISMO DE LLEIDA
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 29 abril 2026 18:02
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LLEIDA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha defendido que el turismo activo permite posicionar el Pirineu y Terres de Lleida como un destino de referencia en Europa: "Lo entendemos como una herramienta estratégica para continuar avanzando hacia un modelo turístico sostenible y regenerativo, arraigado al territorio y centrado en experiencias auténticas".

Lo ha dicho este miércoles durante la presentación de la oferta de turismo activo en Lleida, organizada por el Patronat en Barcelona, y en la que también han participado el director del organismo, Juli Alegre, y el presidente de la Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà, Flòrido Dolcet.

Serrano ha destacado la amplia oferta de cultura, naturaleza y gastronomía que complementa las propuestas de turismo activo, mientras que Alegret ha explicado que los turistas de Barcelona, Girona y Tarragona representaron un 44,6% de los visitantes que contrataron actividades de tierra, agua o aire en el Pirineu y Terres de Lleida: "El catalán es el principal mercado para las empresas de deportes de aventura de la demarcación".

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