Patronat de Turisme de Lleida defiende el turismo activo para posicionarse como destino referente

Presentación del Patronat de Turisme de Lleida sobre turismo activo - PATRONATO DE TURISMO DE LLEIDA

LLEIDA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha defendido que el turismo activo permite posicionar el Pirineu y Terres de Lleida como un destino de referencia en Europa: "Lo entendemos como una herramienta estratégica para continuar avanzando hacia un modelo turístico sostenible y regenerativo, arraigado al territorio y centrado en experiencias auténticas".

Lo ha dicho este miércoles durante la presentación de la oferta de turismo activo en Lleida, organizada por el Patronat en Barcelona, y en la que también han participado el director del organismo, Juli Alegre, y el presidente de la Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà, Flòrido Dolcet.

Serrano ha destacado la amplia oferta de cultura, naturaleza y gastronomía que complementa las propuestas de turismo activo, mientras que Alegret ha explicado que los turistas de Barcelona, Girona y Tarragona representaron un 44,6% de los visitantes que contrataron actividades de tierra, agua o aire en el Pirineu y Terres de Lleida: "El catalán es el principal mercado para las empresas de deportes de aventura de la demarcación".