Patuano (Cellnex) asegura que se deben invertir 100.000 millones en torres de comunicaciones

(I-D) Mathew Edwards (GSMA), Vivek Badrinath (GSMA), Patrick Halley (WIA) Y Marco Patuano (Cellnex). - EUROPA PRESS

Reclama desarrollar con velocidad la infraestructura para la IA

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

El ceo de Cellnex, Marco Patuano, ha asegurado que, en los próximos años, el sector de las torres de telecomunicaciones deberá invertir alrededor de 100.000 millones de euros.

Lo ha dicho este miércoles en la sesión 'Unlocking Partnerships Together' en el marco del Mobile World Congress (MWC) 2026 que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona desde el lunes hasta el jueves, en la que también han participado el presidente de WIA, Patrick Halley, y el director general de GSMA, Vivek Badrinath.

Patuano ha señalado que el sector tiene por delante "una gran ola de inversión" en Europa, ya que ha quedado retrasado en comparación con otras regiones, especialmente con el extremo oriente.

Ha señalado que el sector "no es barato, pero puede ser conveniente, ya que es bueno en compartir para compartir", lo que facilitará optimizar estas inversiones.

El ceo ha añadido que esta inversión se destinará también a inteligencia artificial (IA) y a un nuevo ciclo de equipamiento.

"CAMBIAR RÁPIDO"

Patuano ha destacado que el sector necesita "cambiar y cambiar rápido" para crear una infraestructura que permita usar todo el potencial de la IA.

Ha recordado que la infraestructura para llevar Internet a los hogares tardó entre 15 y 20 años, el mismo tiempo que ha necesitado la infraestructura para llevar Internet a los móviles a su máximo.

"¿Podemos esperar hasta 2040 para tener una infraestructura decente para soportar la IA?", ha preguntado, y ha respondido que no, de ningún modo se puede esperar tanto.

Ha añadido que, si esto significa que haya una mayor concentración en el mercado, se debe hacer: "Necesitamos empresas sanas, grandes, que puedan hacer inversiones y que puedan tener un retorno decente de estas inversiones".