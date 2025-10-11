Paul Urkijo rescata leyendas de la mitología vasca y la caza de brujas en 'Gaua' en Sitges

Se estrena este sábado en el festival

El cineasta vasco Paul Urkijo ha recuperado leyendas de la mitología vasca en 'Gaua', cinta que se estrena este sábado en el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, ambientada en plena caza de brujas en el siglo XVII y con Yune Nogueiras, Elena Irureta y Ane Gabarain en el reparto.

En su presentación en Sitges, Urkijo ha explicado que la historia parte de las leyendas e historia vinculadas a lo oscuro y la noche y ha recogido el legado de la "resignificación" de las brujas como símbolo de empoderación femenina.

Ha asegurado que en la película ha querido mostrar la "estructura de represión" de la Inquisición y de la propia sociedad que reprime a la mujer y la sexualidad.

La cinta, que se presenta en la sección Oficial Fantàstic y se estrenará en los cines españoles el 14 de noviembre, una mujer, Kattalin, huye de su marido en mitad de la noche adentrándose en el bosque, donde tres mujeres comparten con ella historias de miedo y habladurías de pueblo en las que ella se convierte en parte de la historia, en un homenaje a los cuentacuentos.

Urkijo ha dicho que la película tiene muchas leyendas y cuentos incluidos en los cuatro capítulos en la que se estructura, pero que también hay muchas situaciones o personajes reales, cuando hubo una caza de brujas por todo el Pirineo y por ejemplo los personajes de Kattalin y Maritxu están basados en dos reales que fueron juzgadas.

"Recojo un poco todos esos elementos también históricos, los mezclo con lo fantástico y le haces un homenaje a toda esa gente que sufrió" a manos de los inquisidores, ha dicho.

"Antes veíamos cómo encontraban brujas o decían que había brujas que le rendían culto al diablo, y hoy en día dicen que los niños de 6 años son terroristas y les pegan un tiro en la cabeza, como lo estamos viendo en Gaza, por ejemplo", ha dicho Urquijo.

"INQUISIDORCILLOS" DE LA ACTUALIDAD

El director ha criticado a los "inquisidorcillos" existentes en las redes sociales diciendo cómo tiene que ser una mujer, los cuerpos o la sexualidad de la gente, y la película, pese a estar ambientada en el siglo XVII, ha subrayado que va también contra eso.

A la hora de llevar la historia de la pantalla, Urkijo ha dicho estar influenciado por grabados como los de Francisco de Goya, pero también por una iconografía más pagana y arcana.

Urkijo ha afirmado que la situación de las películas en euskera "está mejorando", con años mejores que otros, pero ha admitido que es una lucha constante por que se sigue estando en una situación un poco precaria.