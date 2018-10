El PDeCAT pide a Colau retirar la obligación de destinar el 30% a pisos sociales y negociarlo

Publicado 18/06/2018 12:47:59 CET

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Ciurana, ha pedido al Gobierno de Ada Colau que retire de la comisión de Urbanismo de este lunes el punto para obligar a los promotores de nueva vivienda y de grandes rehabilitaciones a reservar el 30% a vivienda protegida, y negociarlo "sin ningún tipo de condición previa".

"Pedimos que se retire, pero no para dejarlo en un cajón, sino para negociar", y ha añadido que se ofrecen a negociar con sinceridad y solvencia jurídica para que la medida no se quede en un anuncio, por lo que no ponen condiciones previas.

Una decisión de estas características "no se puede tomar del jueves al lunes" y tiene importancia más allá de un mandato y un grupo municipal, ha dicho Ciurana junto al concejal Jordi Martí, que ha recordado que la comisión abordará este punto y también otro para extender el derecho de tanteo y retracto a toda la ciudad.

Ciurana ha advertido: "Si buscan seriedad y acuerdo, nos encontrarán. Si buscan un anuncio o una excusa para decir 'Lo hemos intentado pero no nos lo dejan hacer', no caeremos", y ha asegurado que pueden compartir la filosofía de la propuesta pero no quieren generar más frustración a la gente si no se tienen garantías.

Según él, esta medida proporcionaría unos 300 pisos de protección al año en la ciudad, cuando el Ayuntamiento tiene 80 solares municipales listos para construir y el planeamiento en la ciudad permite construir unas 20.000 viviendas, y ha avisado de que la medida trasciende los límites estrictos de la ciudad y afecta a su entorno metropolitano.

INICIATIVAS DEL PDECAT

En la comisión, el PDeCAT pedirá un plan de trabajo sobre la incineradora de Tersa ubicada cerca del Fòrum y que cumpla la normativa de malos olores y contaminación, para implantar mejoras técnicas si es necesario o establecer una hoja de ruta para solucionarlo.

En la de comisión de Presidencia, promoverá una declaración institucional para condenar que haya "presos políticos en el Estado español" y exigir la liberación de los dirigentes independentistas en prisión preventiva, y Ciurana ha dicho que el nuevo Gobierno central no ha supuesto por ahora ningún progreso ni avance en esta dirección.

Ante las restricciones de circulación de los vehículos más contaminantes, el PDeCAT propondrá que el Gobierno municipal estudie medidas que permitan analizar e inspeccionar cada vehículo para que las restricciones vayan en función de su estado y la contaminación que puedan generar.

Además, pedirá garantizar que los vehículos de movilidad personal y ciclos de más de dos ruedas cumplan la normativa; y que la capilla de La Misericòrdia, ante el Macba, se destine a ampliar el museo y no a otros usos, después de que se haya planteado un centro de atención primaria (CAP).