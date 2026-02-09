Los peajes de la C-32 recuperarán la normalidad este martes tras finalizar el corte de la AP-7

Corte de la AP-7 en sentido sur entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los peajes troncales de la C-32 en sentido sur recuperarán a partir del martes su funcionamiento habitual al finalizar este fin de semana el corte de la AP-7 en sentido sur entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), informa el Departamento de Territorio de la Generalitat en un comunicado este lunes.

Así, finaliza el levantamiento de barreras que el Govern ha aplicado en los últimos días para garantizar la movilidad al corredor afectada por las obras de reparación de un talud a la altura de Gelida como consecuencia del desprendimiento de un muro de contención de la AP-7 sobre las vías de la R4 de Cercanías.

Desde el 21 de enero, el tráfico de vehículos ligeros en la C-32 se ha duplicado respecto a condiciones normales y el tráfico de vehículos pesados se ha triplicado en su conjunto.