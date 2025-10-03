Un peatón muere atropellado por un autobús en la T-11 en Reus (Tarragona)

TARRAGONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un peatón ha muerto atropellado por un autobús en la T-11 en Reus (Tarragona) este jueves sobre las 20.54 horas.

Por causas que todavía se están investigando, un autobús ha atropellado a un peatón y, a consecuencia del accidente, el peatón ha muerto.

A raíz del siniestro, se han activado 4 patrullas de los Mossos d'Esquadra, 2 dotaciones de los Bombers de la Generalitat y 2 unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM); con esta víctima son 113 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año.