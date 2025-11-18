El pedagogo y filósofo Gregorio Luri, Premi Atlàntida 2025 de los editores catalanes

Archivo - El pedagogo y maestro Gregorio Luri interviene en un acto, a 27 de septiembre de 2023, en Granada - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pedagogo, filósofo y ensayista Gregorio Luri recibirá el 15 de diciembre el Premi Atlàntida que concede el Gremio de Editores de Catalunya por ser "uno de los pensadores que mejor ha transmitido el arte de leer y uno de los más importantes expertos europeos en temas relacionados con la pedagogía y la relación entre la educación y la lectura".

El premio, concedido por un jurado compuesto por editores y periodistas, se entregará en la Nit de l'Edició en el Teatre Goya de Barcelona, se entrega a una persona o entidad que se ha distinguido por el fomento y la defensa de la lectura, informa este martes el Gremio de Editores de Catalunya en un comunicado.

Luri (Azagra, 1955) es licenciado en Pedagogía y doctor en Filosofía, ha trabajado en todos los niveles educativos y es formador de docentes y asesor educativo en varios países hispanoamericanos.

Es miembro del Colegio Libre de Eméritos, ha publicado libros como 'La escuela contra el mundo', '¿Matar a Sócrates?', 'El cielo prometido', 'La imaginación conservadora', 'Mi familia es bestial' y 'El arte de leer', entre otros.

En la Nit de l'Edició también se entregará el Memorial Fernando Lara, que otorga la Cambra del Llibre de Catalunya desde 1995 para reconocer a un joven empresario o una nueva iniciativa empresarial, a Arpa Editores, editorial nacida en Barcelona en 2016 de la mano de Joaquín Palau Fau y Álvaro Palau Arvizu.

El Premio de Traducción Ángel Crespo, que entrega la Asociación Colegial de Escritores de Catalunya, ha galardonado a Eduardo Moga por la traducción de la obra 'Transfiguraciones', de Jay Wright, publicada por Hojas de Hierba, en la categoría en castellano, y a Arnau Barrios por la traducción de 'Ànimes mortes', de Nikolai Gogol, publicada por La Casa dels Clàssic, en catalán.

La Nit de l'Edició hará un reconocimiento especial a Laertes Editorial por los 50 años de actividad editorial continua, y los 25 años de Amaníaco Ediciones y Pujol & Amadó.