La Pedrera de Barcelona se convierte en un "laberinto poético" con una muestra de Cristina Iglesias

La Fundació Catalunya La Pedrera inaugurará este jueves 'Cristina Iglesias. Pasajes', un "laberinto poético" en Barcelona dedicada a la escultora vasca, una de las figuras más relevantes de la escultura contemporánea internacional.

Comisariada por James Lingwood y realizada con la colaboración de la artista, se podrá visitar en la sala de exposiciones de La Pedrera hasta el 25 de enero de 2026, informa la Fundació Catalunya La Pedrera este miércoles en un comunicado.

La exposición reúne más de 30 obras creadas durante las últimas tres décadas y establece un "diálogo único" con la arquitectura orgánica y fluida de Antoni Gaudí.

Mediante un lenguaje escultórico "único", Iglesias ha desarrollado entornos que combinan arquitectura, ingeniería, literatura y elementos naturales, y sus instalaciones incluyen pabellones suspendidos, celosías, pasillos, laberintos y muros impregnados de textos, así como obra gráfica y dibujos sobre materiales diversos.

Sus instalaciones evocan la memoria del paisaje, hacen referencia a la geología y al subsuelo e invitan a "transitar físicamente por los espacios y a percibir la textura, la perspectiva y la masa escultórica, generando un diálogo íntimo entre obra y espectador".

EXPERIENCIA "SENSORIAL Y CONCEPTUAL"

Pensada para los espacios singulares de La Pedrera, la muestra no sigue un recorrido cronológico, sino que se desarrolla como un recorrido fluido y circular, en resonancia con el movimiento y las curvas del edificio, e invita a atravesar espacios en los que cada pieza genera una experiencia "sensorial y conceptual" diferente.

El visitante se adentra en esculturas de gran formato que no solo se contemplan, sino que se experimentan físicamente, se atraviesan, se siente su peso, su volumen y sus texturas.

Para la muestra, Iglesias ha creado una obra específica para la planta noble de La Pedrera, 'Bosque mineral' (2025), así como una adaptación de 'Vers la terre (Variación II)' (2011) para el patio de paseo de Gràcia.

La exposición cuenta con obras de colecciones particulares, así como de museos e instituciones como el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) y la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación La Caixa.