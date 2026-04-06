Pedret (PSC) afirma que el "voto óptimo" de izquierdas para lograr representación es el socialista

Archivo - El presidente del PSC en el Parlament de Catalunya, Ferran Pedret, en una imagen de archivo. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha defendido que el "voto óptimo" de izquierdas es el socialista porque, a su juicio, es el único que asegura tener representación.

Lo ha reivindicado en una entrevista a Europa Press al preguntarle por el frente de izquierdas que propone el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que el jueves hará un acto en Barcelona con la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y el exdirigente de los Comuns Xavier Doménech.

Según Pedret, sigue con atención este debate porque le parece interesante y positivo "todo lo que sea que diferentes opciones de izquierdas que habían concurrido juntas y después se separaron, ahora puedan volver a ir juntas".

Sin embargo, apunta que la historia electoral desde 2023 muestra que la división de las izquierdas "en múltiples candidaturas no es óptimo para lograr la representación" que se merecen sus votantes.

Y es que, según el dirigente socialista, "se expresan muchos votos que después no encuentran una traducción en escaños" en base al sistema electoral vigente.

"Por la cuestión de la distribución de los escaños con nuestra sistema electoral, hay muchas circunscripciones donde el voto óptimo para obtener representación es el voto socialista", ha recalcado.

Así, pese a dar la bienvenida a todas las reflexiones, ha remachado: "Si uno está en Soria, ante unas elecciones generales, la manera segura de obtener un escaño es votando socialista".

Aunque no tendría inconveniente en acudir al acto de Rufián, Montero y Domènech si le invitaran, cree que, tal y como está formulado, es una reflexión que se dirige "a otras izquierdas diferentes a la socialista".

"Nosotros, desde el punto de vista de obtener representación, ya estamos optimizados", ha añadido.

RELACIÓN CON JUNTS

También ha asegurado que, pese a mantener una relación cordial y fluida con Junts, les cuesta encontrar puntos de coincidencia en el Parlament porque el partido de Carles Puigdemont ha entrado "en una fase de desorientación estratégica" tras las últimas elecciones catalanes.

Esta situación, según Pedret, se ha acentuado con el auge de Aliança Catalana: "Y aquí, a veces los vemos en determinadas posiciones que, desde mi punto de vista, se explican posiblemente por estas tensiones en su flanco derecho".

Pese a todo, defiende que es necesario intentar el diálogo con Junts, al que ha emplazado de nuevo a sumarse al Pacte Nacional per la Llengua, al Pla Nacional per la Indústria y al plan de medidas del Govern para afrontar las consecuencias de la guerra de Irán.

Pese a ser adversarios políticos, ha asegurado que siempre habían sido capaces de encontrar puntos de acuerdo, algo que ahora ve más difícil de lograr por la "competencia" que ejerce Aliança Catalana para un sector del partido.

Además, ve "imposible" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté ralentizando la decisión del Tribunal Constitucional (TC) para tener cercado a Puigdemont judicialmente, como sostuvo recientemente el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Sobre si pueden mejorar las relaciones de los socialistas con Junts cuando Puigdemont regrese a Catalunya, Pedret lo desconoce pero defiende la necesidad de que se aplique la Ley de Amnistía a todos los afectados.

LEY ELECTORAL

El líder de los socialistas en el Parlament ha defendido que se necesita una ley electoral catalana, y que su grupo ha promovido diversas iniciativas al respecto en legislaturas anteriores, además de la Iniciativa Legislativa Popular que impulsó Ciutadans pel Canvi.

"Hay que hacer una ley electoral, que no debe ser para frenar a alguien y sí para dar cumplimiento al despliegue del Estatut", ha reclamado Pedret, que también argumenta que, si se ponen a ello, debe hacerse completa.

Además de recordar que se necesitan dos tercios de la Cámara catalana para poder aprobar una ley electoral, ha negado que se lo hayan ofrecido a Junts pero se ha mostrado abierto a conocer las propuestas que puedan tener el resto de grupos: "Nosotros siempre hemos propuesto diferentes variaciones del modelo alemán. Si hay otros que tienen otras propuestas, encantados de escucharlas".