Pedret (PSC) asegura que hay "caminos transitables" para lograr un acuerdo con ERC por las cuentas

Archivo - El presidente de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha asegurado este miércoles que existen "caminos transitables" para lograr un acuerdo con ERC por los Presupuestos, pero que una negociación política como esta no se puede retransmitir como un evento deportivo porque no llegaría a buen puerto.

Ha señalado que el PSC está en "contacto permanente" con ERC y, al preguntársele sobre si los caminos transitables van más allá de la delegación de la recaudación del IRPF a Catalunya, ha afirmado que nadie pide a nadie que renuncie a sus posiciones, ha dicho en una entrevista en '20 Minutos' recogida por Europa Press.

Ha señalado que Vox, Aliança Catalana (AC) "y, hasta cierto punto, el ayusismo [de Isabel Díaz Ayuso] son franquicias locales" del trumpismo, ya que considera que aunque a veces se llenen la boca con el ciudadano corriente, en realidad sirven a los intereses del gran capital --y, ha aseverado, que muchas veces del gran capital extranjero--.

Sobre vivienda, y preguntado por las críticas recibidas a la propuesta socialista de densificación, ha defendido que "nadie ha planteado en ningún momento una especie de barraquismo vertical".

Ha detallado que el PSC no solo quiere regular los precios de los alquileres o poner topes, sino hacer políticas que incidan sobre el déficit de viviendas: "Entre otras cosas, construir. Y eso lleva a la reflexión sobre dónde hay que construir, con qué densidades y cuáles son los lugares óptimos, desde el punto de vista de la movilidad y de la sostenibilidad ambiental".