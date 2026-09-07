Pedret (PSC) defiende que una sociedad abierta y plural "fortalecerá a Catalunya y la catalanidad"

Archivo - El presidente de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha defendido que lo que "fortalecerá a Catalunya y la catalanidad" es que sea capaz de construir una sociedad abierta, diversa y plural, frente a los discursos que abogan por que Catalunya se cierre y, según Pedret, se empequeñezca y llegue al declive.

En la inauguración este lunes de las jornadas de trabajo del grupo parlamentario en la Seu d'Urgell (Lleida), ha sostenido que frente al avance de la extrema derecha, las fuerzas de izquierdas no pueden renunciar a disputar el debate sobre la identidad colectiva.

En absencia de esta disputa, ha asegurado, "viene la extrema derecha o vienen opciones nacionalistas y se dedican a etiquetar y perimetrar quién está dentro y quién no está dentro de este 'nosotros'", y ha criticado que estas opciones son extraordinariamente peligrosas y corrosivas porque resultan en sociedades no democráticas.

En esta línea, ha advertido de que los partidos socialdemócratas que renuncian a hacer políticas socialdemócratas fracasan y son "fagocitados o superados" por otras opciones, y que los partidos que renuncian a atender las demandas inmediatas de las clases populares, también lo hacen.

"Está bien ser responsables y está bien ser moderados con las formas, pero en lo que no podemos recortar es en la ambición de transformación social, en la ambición de esa igualdad de oportunidades", ha expresado.

GANAR MÚSCULO

Ante el avance reaccionario, ha dicho Pedret, la izquierda también debe organizarse internacionalmente, pero a la vez ganar en capilaridad en los municipios y en capacidad de movilización de la militancia.

Ha hecho un llamamiento a los socialistas catalanes a ganar músculo ante los retos del futuro, y ha asegurado que el PSC tiene una posición privilegiada para ser el "eje articulador" de un frente catalanista, de izquierdas y democrático ante el avance de la extrema derecha y el nacionalismo español.

JORNADAS EN LA SEU D'URGELL

El grupo parlamentario que preside Pedret celebrará este lunes y el martes unas jornadas de trabajo al inicio del curso parlamentario en la Seu d'Urgell (Lleida) para reforzar la coordinación política del grupo y trazar la estrategia en el Parlament para el curso político.

Pedret ha reivindicado la presencia en el territorio del grupo parlamentario y de los proyectos del Govern, asegurando que en sus visitas por Catalunya, cuando pregunta por las grandes inversiones territoriales, la mayoría se impulsaron durante los gobiernos tripartitos; y las que están en marcha, las ha proyectado el actual Govern de Salvador Illa.

"Los socialistas y las socialistas, en Catalunya, cuando hemos tenido ocasión de gobernar, en el pasado y también ahora, tenemos la visión de cohesión social y cohesión territorial a la vez", ha expuesto.

Participarán en las jornadas varios miembros del Govern, como la consellera de Salud, Olga Pané, y otros cargos del Ejecutivo, y tratarán temas como la salud, la inteligencia artificial, el mercado laboral, el avance de la derecha radical y el papel de la socialdemocracia, y pondrán también el foco en las elecciones municipales de 2027.