Pedret (PSC): "Hemos hecho todo tipo de esfuerzos" para el Pacto Nacional por la lengua

Dice que cumplirán "estrictamente" los acuerdos de investidura tras la sentencia del TC sobre el catalán en las escuelas

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, ha defendido este miércoles que su partido ha hecho "todo tipo de esfuerzos, de interlocución y de diálogo" para alcanzar con los partidos de la Cámara un Pacto Nacional por el catalán.

"Esperamos que pueda ser una realidad lo antes posible. Nosotros hemos hecho todo tipo de esfuerzos, de interlocución, de diálogo. Pensamos que debe hacerse no solo con otros grupos parlamentarios, con otras fuerzas políticas, sino también con diferentes actores sociales y culturales del país", ha sostenido en una atención a los medios durante la celebración de Sant Jordi en Barcelona.

En este sentido, ha considerado que sería "muy importante lanzar un mensaje de unidad" para la promoción y defensa del catalán y ha considerado que Sant Jordi es una magnífica ocasión para crear nuevos lectores en catalán.

"Es una magnífica ocasión para regalar un libro en catalán, no solo a los niños, sino a aquellas personas que conozcamos de nuestro entorno que están haciendo el esfuerzo de empezar a aprender el catalán", ha afirmado.

SENTENCIA DEL TC

Preguntado por la reacción que espera el PSC a la sentencia que ha de dictar próximamente el Tribunal Constitucional sobre el uso de las lenguas en la escuela en Catalunya, ha dicho que cumplirán "estrictamente los acuerdos de investidura" suscritos con ERC y los Comuns.

"Son acuerdos a los que me remito y el Govern hará todo lo que tenga que hacer para seguir desarrollando políticas lingüísticas que lo que hacen es intentar extender el conocimiento y uso social de la lengua catalana", ha expresado, a la vez que ha pedido no anticiparse a acontecimientos que no se conocen todavía.