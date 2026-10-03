Pedret (PSC): "Junts se ha alineado definitivamente con los 'lobbies' y con el consorcio PP-Vox"

Archivo - El presidente del PSC en el Parlament de Catalunya, Ferran Pedret, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha afirmado que "Junts se ha alineado definitivamente con los 'lobbies' y con el consorcio PP-Vox", después de que los de Carles Puigdemont hayan votado en contra de los decretos de vivienda.

"Me parece una decisión que marca un antes y un después. Solo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, le corresponde la decisión de convocar anticipadamente a las urnas o no", ha dicho en una entrevista en 'Nació Digital' este sábado, recogida por Europa Press.

Preguntado por si el PSC está preparado para unas elecciones, asegura que son una organización de miles de personas y organizada, "sin miedo a afrontar el reto que sea necesario".

Sobre si Sánchez convocará los comicios, señala que no lo sabe y añade: "Lo haga o no, pienso que lo que hemos vivido estos días debe ser un estímulo para que el conjunto de las personas progresistas y de izquierdas del país se movilicen y, cuando toque, vayan masivamente a las urnas".

"Delante hay una extrema derecha que no es sino el proyecto político de los ultrarricos, y una derecha claudicante que se poco más que la correa de transmisión de los intereses de los que más tienen", e indica que la mayoría social no quiere que gobierne este consorcio de intereses, dice, y que tiene en sus manos votar para impulsar un nuevo ciclo progresista.

VIVIENDA

Preguntado por si son suficientes 100 millones de euros para activar mecanismos de compra compartida de vivienda, que se debatieron en el debate de política general de esta semana en el Parlament, Pedret ha respondido que se tiene que ver la respuesta de ciudadanía, pero señala que con los préstamos de emancipación "ha habido una muy buena respuesta y han vivido ya un par de ciclos de ampliación".

Afirma que en función de cómo se vea que evoluciona la demanda por parte de la ciudadanía "se pueden hacer revisiones para incorporar más dinero a la bolsa o ver si hay algún ajuste que se tenga que hacer para permitir que más gente acceda".

PUIGDEMONT Y CONFLICTO POLÍTICO

En cuanto a cómo afectará el regreso de Carles Puigdemont a la legislatura, Pedret no cree que vaya a tener un efecto particular sobre la legislatura, en el sentido de desviarla de su curso, "esté él o no".

Igualmente, considera que "sí que será bueno para el país: Queremos que se aplique la amnistía y, en el nuevo contexto, discutir políticamente de lo que tengamos que discutir en igualdad de condiciones".

Sobre abrir el debate de la resolución del conflicto político, Pedret recuerda que en los acuerdos de investidura con ERC figuraba una convención para abordar este conflicto: "Nosotros desde el primer pleno de legislatura estábamos dispuestos a votarlo y aprobar la formación de esta convención. Si no ha pasado aún, no ha sido por voluntad nuestra. Por tanto, nosotros siempre hemos dicho que cumpliremos los acuerdos".

"EL PODER DE DISTRIBUYE"

Ha señalado que "la acusación a los socialistas sobre la falta de ambición nacional es la tónica del nacionalismo desde que hay: Nosotros no concebimos el mundo como lo conciben a veces los nacionalistas, como una especie de rompecabezas de soberanías yuxtapuestas. Pensamos que el poder se distribuye y se debe distribuir en diferentes instancias".

Por último, ha remarcado que "se puede mejorar el autogobierno sin abordar una reforma del Estatut" ya que cree que en estos momentos es necesaria la estabilidad institucional.