Pedret (PSC) no ve inconveniente en un futuro encuentro Sánchez-Puigdemont tras la reunión con Illa

Dice que le corresponde a Sánchez "determinar cómo, cuándo y si es necesario hacerlo"

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha afirmado que no ve "ningún inconveniente" en que se produzca una futura reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, tras el encuentro de este martes por la tarde en Bruselas (Bélgica), entre Puigdemont y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

"Nosotros, obviamente, no vemos ningún inconveniente", ha afirmado en una rueda de prensa desde el Parlament, en que ha defendido como especialmente valioso, en sus palabras, practicar el diálogo con aquellas formaciones políticas con las que, aparentemente, se tienen menos afinidades.

Ha afirmado que no les corresponde a ellos concretar nada respecto a una eventual reunión, ni respecto a la conveniencia de celebrarla: "Corresponde al presidente del Gobierno de España, en esta ocasión, determinar cómo, cuándo y si es necesario hacerlo"

CRÍTICAS DE JUNTS

Sobre las críticas de Junts por considerar que la reunión entre Illa y Puigdemont llega tarde, ha replicado que Junts "había estado reclamando intensamente que se produjera esta reunión", y que desde del PSC habían insistido en que se produciría cuando Illa lo considerara conveniente.

Ha reiterado que uno de los motivos por los que entienden como propicio el momento actual es el aval de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Constitucional (TC), a finales de junio, y por ser el inicio del curso político.

"Varios espacios están planteando la necesidad de avanzar en los compromisos que se habían adquirido, bien en el ámbito de las Cortes Generales, o bien en el ámbito del Parlament", ha argumentado.

PRESUPUESTOS

Sobre las futuras negociaciones para la aprobación de los Presupuestos, ha afirmado que aún se está en una fase "muy interna" en el Govern, y que no se ha abierto el diálogo con los grupos.

Pedret ha augurado que el techo de gasto que el Ejecutivo aprobará este martes en Govern será como el del año pasado o superior, por la buena marcha de la economía: "Es una buena noticia", ha resumido.

JORNADAS PARLAMENTARIAS

Pedret ha anunciado además que el grupo que encabeza celebrará este miércoles y jueves en Girona unas jornadas parlamentarias con el objetivo de evaluar el curso parlamentario que acabó en julio, y para "reforzar la coordinación interna y estratégica del grupo parlamentario"

También organizarán sesiones de trabajo sectoriales --en ámbitos como administración pública, educación, derechos sociales y seguridad, ha detallado-- de las que participarán algunos de los consellers del Govern y que cerrará Illa.