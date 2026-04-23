Pedro Almodóvar celebra ver Barcelona por Sant Jordi "volcada con las rosas y los libros"

El director de cine Pedro Almodóvar en Barcelona por la Diada de Sant Jordi. - KIKE RINCÓN-EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de cine Pedro Almodóvar ha expresado su ilusión por participar de nuevo en la Diada de Sant Jordi: "Me encanta ver a la ciudad volcada con las rosas y los libros".

El director ha acudido a la librería Finestres de Barcelona para firmar ejemplares del guion de su última película 'Amarga Navidad', tras haber recibido el Premio de Honor en la gala de los 70 Premis RNE Sant Jordi este lunes.

Almodóvar también ha firmado ejemplares de su libro 'El último sueño', que le trajo por primera vez a las firmas de Sant Jordi en 2023.