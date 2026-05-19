El nuevo presidente de Open Cosmos España, Pedro Mier - OPEN COSMOS

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Open Cosmos, empresa dedicada a la fabricación de satélites e infraestructura espacial, ha nombrado a Pedro Mier nuevo presidente de Open Cosmos España, con el objetivo de "fortalecer la estructura estratégica de la compañía y consolidar su papel dentro del ecosistema espacial y tecnológico en España y Europa", informa en un comunicado este martes.

La llegada de Mier responde a la voluntad de Open Cosmos de incorporar perfiles con una sólida trayectoria y reconocimiento, explica la empresa, quien ha destacado su trayectoria de excepcional prestigio.

Distinguido como 'Ingeniero del Año' por el Colegio Oficial Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y en los últimos años presidente de Ametic, "acumula décadas de experiencia al frente de empresas tecnológicas", como Mier Comunicaciones, así como en la representación del sector empresarial ante las más altas instituciones.

En este sentido, también ha sido fundador y presidente de la Asociación de Empresas Españolas del Sector Espacial (ProEspacio) y de la Asociación Española de Nuevas Tecnologías (Aentec).

NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Mier impulsará la actividad de Open Cosmos en España, "favoreciendo la identificación de nuevas oportunidades de negocio, la aceleración de colaboraciones estratégicas y el fortalecimiento del diálogo con los principales actores del ecosistema", y contribuirá a consolidar la interlocución con el Gobierno de España, la Agencia Espacial Española (AEE) y las instituciones europeas.

"Es un honor asumir la presidencia de un proyecto tan innovador y con tanto potencial como es Open Cosmos, en un momento clave para el desarrollo del sector espacial en Europa y, especialmente, en España", ha afirmado Pedro Mier.