Pedro Sánchez llega a la Sagrada Familia para asistir a la misa que oficiará León XIV

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez (i), y el Papa León XIV (d) se reúnen en la sede de la Nunciatura Apostólica, a 8 de junio de 2026, en Madrid - Pool Moncloa/Fernando Calvo

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este miércoles a las 18.45 horas a la Sagrada Familia de Barcelona para asistir a la misa que oficiará el Papa León XIV y la bendición de la Torre de Jesús.

Lo ha hecho acompañado de su esposa, Begoña Gómez, y han sido recibidos por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

El Papa iniciará hacia las 18.30 horas el trayecto en 'papamóvil' por las calles del centro de Barcelona, en el cruce entre paseo de Gràcia y la avenida Diagonal, pasará por la calle Rosselló, y girará en la calle Sardenya para llegar a la Sagrada Familia.