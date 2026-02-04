Pellicer (CUP) critica que los Mossos tienen "barra libre" y falta de control en sus actuaciones

El concejal de la CUP Xavier Pellicer acompañado de personas que lamentan haber sufrido represión policial - EUROPA PRES

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El diputado de la CUP en el Parlament, Xavier Pellicer, ha lamentado la "barra libre constante" que tienen los Mossos d'Esquadra en sus actuaciones policiales, sin control alguno por parte de la Conselleria de Interior de la Generalitat, según él, ya que vulneran de forma sistemática derechos como el de la protesta o la integridad física.

Así lo ha dicho en rueda de prensa en el Parlament este miércoles acompañado del concejal de Crida Per Sabadell en el Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona), Guillem Fuster, y la concejal de la CUP en Sentmenat (Barcelona), Anna Zamora, que afirman haber sufrido "represión policial" en dos concentraciones en sendos municipios.

Fuster ha lamentado que fue agredido en su pierna izquierda por un agente antidisturbios de la policía catalana en octubre de 2025, cuando se produjo una concentración en protesta del "acoso" de Vox a un colegio público donde se impartían clases de árabe.

Zamora ha criticado que la actuación de los mossos en Sentmenat el pasado enero contra integrantes de la Asociación Núcleo Nacional fue "nula", ya que, en sus palabras, solo se produjeron dos identificaciones ante unos 100 miembros que llevaban la cara tapada, y ha añadido que los manifestantes recibieron golpes de porra.

"¿A quién protegen los Mossos? ¿Quién los manda? ¿Quién recibe estas órdenes?", ha cuestionado Zamora, quien ve impunidad en sus actuaciones, especialmente en las unidades de orden público, ha dicho.

Finalmente, Pellicer también ha recordado actuaciones policiales como las de Sant Just Desvern (Barcelona) el pasado octubre, cuando se produjo una "brutal detención", así como la persecución y el uso ilegal de las bases de datos por parte de un agente de la Brigada Mòbil (BRIMO) para encontrar su móvil perdido durante una intervención, en sus palabras.

RECURSO POR EL GAS PIMIENTA

Pellicer ha reiterado su descontento con que Interior no haya publicado el protocolo de uso del gas pimienta --gas OC en argot policial-- y ha considerado que tienen la obligación de hacerlo: "No nos parece de recibo que si se utiliza, no se publique el protocolo".

Por ello, y ante lo que considera la falta de respuesta por parte del Departamento, ha afirmado que su partido ha presentado un recurso para conocer la fecha de caducidad de los gases empleados en las concentraciones de octubre de 2025 por Palestina, así como los agentes que los usaron.

Finalmente, el abogado de la plataforma Alerta Solidària, Xavier Monje, ha añadido que cuando se utiliza el gas pimienta en una protesta, todas las personas que están ahí se ven impedidas, incluidos los medios de comunicación, que no pueden realizar su trabajo, según él.