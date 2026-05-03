Pep Borrell y el ministro croata Ivan Sipic, premios 'Luchadores por la Familia' 2026

BARCELONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

Los premios 'Luchadores por la Familia' de la Plataforma per la Família Catalunya-ONU reconocerán en su 12ª edición al médico y conferenciante sobre temas familiares Pep Borrell y al ministro croata de Demografía e Inmigración, Ivan Sipic, informa la organización este domingo en un comunicado.

Borrell, que imparte conferencias y dirige coloquios sobre relaciones de pareja, amor matrimonial y educación de los hijos, recibirá el premio Nacional, mientras que Sipic recibirá el premio Internacional por su labor dirigida a "hacer de Croacia uno de los países de la Unión Europea con un apoyo más generoso a las familias, con lo que han contribuido también en mejorar las tasas demográficas".

El acto de entrega de los premios tendrá lugar el sábado 30 de mayo en el Auditorio de Caixafòrum de Barcelona, donde también se entregarán los premios cinematográficos 'Familia' que concede CinemaNet.