Pep Guardiola, Eduard Fernández y Jordi Évole llaman a manifestarse en Barcelona por Palestina

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City Pep Guardiola, el cantautor Lluís Llach, la periodista Mònica Terribas, la trompetista y cantante Andrea Motis, el actor Eduard Fernández y el periodista Jordi Évole han hecho un llamamiento a manifestarse en Barcelona este sábado 4 de octubre, en apoyo a Palestina y a la Global Sumud Flotilla, interceptada por el Ejército israelí el miércoles.

En el vídeo compartido por la Comunitat Palestina de Catalunya y la coalición de movimientos sociales Prou Complicitat amb Israel en Instagram, aparecen también la cantautora Judit Neddermann, el presentador televisivo Marc Giró, el músico Joan Dausà y el compositor Pau Vallvé.

Piden a la sociedad civil que se organice y presione al Gobierno acudiendo a la protesta que arrancará a las 12 horas des de los Jardinets de Gràcia para poner fin al "genocidio" en la Franja de Gaza.

"Estamos asistiendo a un genocidio en vivo y en directo donde miles de niños y niñas ya han muerto y otros pueden aún morir", asegura Guardiola, que subraya que Gaza está devastada y ríos de gente caminan sin rumbo, sin alimentos, agua potable ni medicinas, en sus palabras textuales.

Évole insta a que se corten las relaciones con Israel, que haya sanciones y el embargo total de armas, mientras que Nedderman insiste en que la ayuda humanitaria debe llegar "ya" a la población gazatí.