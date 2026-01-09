Peramato pide "integridad" a nuevos fiscales de Catalunya y apela a la confianza de la ciudadanía

La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato (derecha), y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso (izquierda), en el acto de jura de los nuevos fiscales destinados en Catalunya, en el Palau de Justícia este viernes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, ha asegurado que la ciudadanía necesita confiar en la Fiscalía y que "la empatía, la integridad y la lealtad institucional son atributos que distinguen a un buen fiscal".

Así lo ha manifestado en el acto de jura de los 9 nuevos fiscales destinados en Catalunya, celebrado este viernes en el Palau de Justícia en Barcelona, en el que Peramato ha subrayado que la técnica y el rigor jurídico son indispensables, pero que "la empatía, la integridad y la lealtad institucional son atributos que distinguen a un buen fiscal".

"La ciudadanía necesita confiar en nosotros, necesita confiar en vosotros y esa confianza se construye día a día, con cada actuación, con cada palabra, con cada decisión", ha añadido.

Peramato, que ha recordado que estuvo 9 años destinada en Catalunya, también ha afirmado que la fuerza del trabajo en equipo y la riqueza de los consejos de quienes los han precedido en este acto servirán de "indudable ayuda" para los nuevos fiscales, a los que ha animado a buscar su apoyo.

BAÑERES DEFIENDE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS

El Fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha lamentado que el servicio público de justicia en Catalunya resulte preocupante debido al "aumento de delitos y litigiosidad", la falta de digitalización y un déficil de las infraestructuras necesarias.

Sin embargo, ha mostrado un moderado optimismo, en sus palabras textuales, por el trabajo realizado por la Conselleria de Justicia en los últimos años y ha dicho que espera que el uso habitual y masivo del papel quede "definitivamente desterrado" este año, lo que supondría una mejora apreciable en el servicio a la ciudadanía.

Este acto de jura, ha dicho, supone la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y se ha dirigido a los nuevos fiscales para trasladarles que es "imprescindible" que guarden respeto a los derechos lingüísticos.

A este acto han asistido la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso; la Fiscal Jefe Provincial de Barcelona, Neus Pujal; el Teniente Fiscal de la Fiscalía de Catalunya, Pedro Javier Ariche, y el Conseller de JusticIa y Calidad Democrática, Ramon Espadaler.

También han estado presentes el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y representantes municipales, como el teniente de alcalde de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.