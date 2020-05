Pere Aragonès: "Esta vez no habrá reducción del gasto de la Generalitat"

No descarta que ERC vote contra prorrogar el estado de alarma, como se plantea JxCat

BARCELONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado que la austeridad no puede ser la reacción ante la crisis generada por el coronavirus: "Esta vez no habrá reducción del gasto de la Generalitat".

"Sería absolutamente perjudicial que se afrontase esta situación con la receta de la austeridad, sino precisamente todo lo contrario", ha defendido en una entrevista del diario 'Ara' recogida por Europa Press.

"La receta de la austeridad sería lo que provocaría un golpe definitivo a muchos ámbitos ámbitos de nuestra vida económica y social", ha añadido

LA UE Y EL GOBIERNO

Aragonès ha considerado además que la respuesta que han ofrecido la UE y el Gobierno a la crisis generada por el coronavirus "se queda a medio camino" y ha reclamado más medidas.

Ha dicho que "si no se da una respuesta adecuada a la crisis, el proyecto europeo y el euro estarán en cuestión" ya que mucha gente se preguntará de qué sirve.

Considera que la centralización del Gobierno para gestionar la crisis "no ha funcionado, como se ha visto con la compra de material", aunque ha recordado que no se han opuesto al estado de alarma, sino que se han abstenido por responsabilidad en las votaciones para prorrogarla.

El también número 2 de ERC sí ha advertido de que, si el Gobierno continúa en esta línea, tendrán que cambiar su voto: "Es necesario que la Generalitat participe en las decisiones que afectan a Catalunya. Si no, nosotros no podremos seguir absteniéndonos; tendremos que votar que no".

Este sábado, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, también planteó que JxCat votara contra la cuarta prórroga del estado de alarma en el Congreso si la Generalitat no recupera competencias de gestión del coronavirus.

Y este domingo, Aragonès ha afirmado que Catalunya debe recuperar sus competencias "cuanto antes mejor" y que se debe trabajar de una manera coordinada con las demás administraciones.

También ha opinado que, si el coronavirus se hubiera dado en una Catalunya independiente, la respuesta del Govern "habría sido adecuada a la realidad y, por tanto, mejor" que la del Gobierno, pero ha asegurado que igualmente habrían cometido errores.