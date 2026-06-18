Pérez de Leza (Metrovacesa) defiende adaptar la nueva oferta residencial a las necesidades actuales

El consejero delegado de Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza, este jueves en el Foro Económico y Social del Mediterráneo en Barcelona. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza, ha defendido que en España, el problema de la vivienda es un problema de oferta, y ha sostenido que las nuevas viviendas deben planificarse en base a las diferentes y nuevas necesidades de la población.

Lo ha dicho este jueves en la segunda jornada del Foro Económico y Social del Mediterráneo que se celebra en Barcelona, en la que ha explicado que la sociedad ha evolucionado hacia maneras de vivir diferentes, y a las que la industria de la construcción debe responder.

Se ha referido a estudiantes universitarios, que alquilan durante un periodo medio de 3 años y necesitan viviendas con espacios comunes diferentes, o los nómadas digitales, que buscan viviendas de alquiler por periodos cortos, entre otros.

"Ya no es sólo un tema de volumen, sino de qué hacemos de cada segmento", ha explicado Pérez de Leza, quien ha abogado por combinar diferentes modelos de viviendas para cada grupo.

También ha afirmado que el crecimiento vertical o la redensificación es una medida "buena y necesaria" para abordar el reto residencial en España en el corto plazo, porque ya existen los edificios, planeamientos o infraestructuras necesarias en los proyectos.

"El problema de la vivienda no podemos esperar 20 años para solucionarlo, sino que es un problema que urge y, por tanto, hay que tomar medidas a corto, a medio y a largo plazo", ha explicado.